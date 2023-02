La casa del Grande Fratello Vip è divisa in due fazioni: da una parte gli “Spartani”, dall’altra i “Persiani”. Due schieramenti contrapposti, che si guardano in cagnesco ormai da diverse settimane, senza risparmiarsi accuse e comportamenti ostili.

"Spartani" contro "Persiani"

Nella puntata di ieri, lunedì 20 febbraio, Alfonso Signorini ha deciso di sancire questa frattura intestina, chiamando tutti i concorrenti a schierarsi nell’una o nell’altra fazione. Dopo alcune titubanze iniziali, la line up dei due schieramenti è stata definita in maniera chiara. A scegliere il clan degli “Spartani” sono Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Edoardo Donnamaria, Ivana Mrazova, Alberto De Pisis, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Milena Miconi e Daniele Dal Moro. Opposti a loro ci sono i “Persiani” con Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Matteo Diamante, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni.

La lite tra Onestini e Diamante

Definiti gli schieramenti, Signorini ha dedicato un lunghissimo blocco per analizzare e ripercorrere passo dopo passo gli scontri avvenuti di recente tra alcuni membri dei due gruppi. Il conduttore del Gf Vip ha prima chiamato in disparte Onestini, accompagnato da Oriana, e Diamante, scortato da Nikita. Sabato sera, dopo alla festa di carnevale, hanno esagerato rischiando addirittura di arrivare alle mani. Tutto è partito da un rimprovero di Luca a Matteo per un bicchiere lavato male; da lì è partito uno scontro durissimo, i cui momenti più accesi sono stati mostrati in diretta davanti agli occhi dei diretti interessati che, come se non bastasse, hanno ripresa a punzecchiarsi a vicenda. In seguito, Alfonso Signorini ha puntato i riflettori sulla “guerra” tra Oriana e Martina. Le due hanno dato il loro peggio in una discussione rapidamente sfociata in rissa verbale, con insulti pesantissimi e volgari.

La discussione in studio

Dopo i video con le “scene pietose”, così come definite dal conduttore, in studio è partito il dibattito. Tutti hanno censurato l’atteggiamento iper aggressivo dei vipponi, a partire da Signorini, che ci è andato giù durissimo: “"Il clima è irrespirabile. Secondo voi il pubblico si diverte a vedere queste scene? Non dovrei dirlo, ma lo dico ugualmente: io spesso vi guardo sul canale 55 ma poi giro perché siete un pessimo esempio”. Poi sono intervenute le due opinioniste. La prima a parlare è stata Sonia Bruganelli: “Tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare”. Dello stesso parere anche Orietta Berti: “Con queste scene abbiamo toccato il fondo. Dovete essere più educati: mostrate rispetto per il pubblico che vi guarda. Siete dei privilegiati, siete pagati per dire delle fesserie”.

La punizione del Grande Fratello

Il blocco è terminato con un annuncio di Alfonso Signorini, che ha comunicato ai vipponi un severo provvedimento assunto dal Grande Fratello: “Il clima è pesante in tutta la casa, il provvedimento è esteso a tutti, vipponi e ospiti. Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi. Le immagini che abbiamo visto non rispecchiano questo programma, il Grande Fratello ha preso una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade per colpa di alcuni è il gruppo a pagarne le conseguenze, è l'unico modo per farvi capire che così non si può andare avanti, compreso il budget del vino”.

Poi, rivolgendosi agli ospiti, e in risposta a Ivana che cercava di difendere il gruppo, Alfonso ha detto: “Se fosse dipeso da me voi tre avreste fatto le valigie e sareste andati a casa”. Applausi in studio.