Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver chiarito con gli “spartani”, per Edoardo Donnamaria i problemi non sembrano essere finiti e una nuova incomprensione lo porta a discutere con Antonella Fiordelisi.

Tensione tra Antonella e Edoardo: c'entra Micol Incorvaia

Questa volta è proprio il rapporto di Edoardo con i suoi amici, e in particolare con Micol Incorvaia, a causare un nuovo screzio. “Non mi interessa parlare degli altri, ho già i miei problemi”, dice l’influencer campana, venuta a sapere dal fidanzato della pace avvenuta con il resto del gruppo.

“Il tuo problema è che ti dico che Micol per me è un’amica”, ribatte Donnamaria che, definendo il suo rapporto di amicizia con la sorella di Clizia, dichiara: “Se tu hai dei problemi con Micol non vuol dire che ce li debba avere anche io”. Ma Antonella non sembra tollerare l’importanza che Edoardo attribuisce ad una delle sue più acerrime nemiche e, offesa e dispiaciuta dalle parole del fidanzato, lo invita ad allontanarsi.

Antonella Fiordelisi in lacrime

Di nuovo in lacrime, la Fiordelisi si sfoga con Davide Donadei, spiegandogli di non sentirsi compresa e appoggiata da Edoardo: “Io e te siamo molto amici, tu capisci quello che intendo. Tu ti accorgi di determinate cose che mi fanno, lui fa finta di non accorgersene”. Antonalla vorrebbe che Edoardo mettesse definitivamente fine al suo legame con Micol, cosa che lui non sembra disposto a fare. “Lui è in difficoltà, è in mezzo a due fuochi”, commenta Davide, invitando la Fiordelisi a capire che la situazione non è affatto semplice, e che forse non è il caso di discutere per questioni di questo tipo.

“Va da lui, statevi vicino perché lui ti vuole bene”, dice Donadei, che conclude: “Non vi dovete fare del male”.