Questa sera torna nella Casa del Grande Fratello Vip Raffaello Tonon. L’ex vippone farà una sorpresa al suo grande amico Luca Onestini, conosciuto proprio durante l’edizione 2017 del reality show di Canale 5. Per tutti erano gli Oneston, ship tutta al maschile, nata quando ancora non si parlava di tendenze su Twitter legate al programma. La loro amicizia è proseguita anche lontano dalle telecamere, e adesso Tonon è pronto ad approdare nella Casa più spiata d’Italia per offrire il suo supporto ad Onestini. Ma non solo.

Quando Raffaello Tonon asfaltò Oriana Marzoli

Infatti, stando alle anticipazioni della puntata di lunedì 20 febbraio, Raffaello Tonon sarebbe pronto a mettere in guardia Luca dalle amicizie che ha attirato nella Casa. Di recente, l’ex gieffino ha speso parole al vetriolo nei confronti di Oriana Marzoli, diventata una delle alleate più strette di Onestini. “Questa Oriana non la sopporto, non la tollero. Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio e di importare il peggio”, aveva detto in una recente intervista a TvperTutti.

Ma non c’è solo Oriana Marzoli nel mirino di Raffaello Tonon. L’ex vippone non ha espresso giudizi positivi neanche nei confronti di Antonella Fiordelisi, definita “una navigata che ha capito che la dinamica di coppia è ancora una dinamica”.

Come reagirà Luca Onestini difronte alla presa di posizione dell'amico sulla sua più fedele sodale Oriana Marzoli?