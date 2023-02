Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è finita nuovamente nel mirino degli “Spartani”. Ieri sera, alcuni vipponi si sono ritrovati in cortile e hanno parlato del rapporto tra l’influencer campana e Edoardo Donnamaria.

Tavassi e De Pisis contro Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi ha espresso il suo pensiero sul comportamento dell’ex schermitrice, trovando consenso anche tra i suoi “sodali”: “Il suo sogno è che Edoardo sia contro di noi. La clip in cui abbiamo riso tutto quando lei diceva ad Edoardo ‘Tu mi usi per andare avanti al Grande Fratello’, praticamente ha detto quello che sta facendo lei a lui”. Anche Alberto De Pisis ha concordato con Tavassi: “Anche lì, dirlo in una coppia. Io ho una visione totalmente diversa onestamente. LO sbaglio che qualcuno commette nelle coppie, annientare sé stesso”.

“Deve fare una scelta”, continua Tavassi parlando di Donnamaria. “Senza Antonella sta male. Lui sa benissimo che se dovesse fare una mossa che va contro Antonella avrebbe lei contro e starebbe di nuovo male. Ci pensa ottomila volte prima di andare contro di lei”. Anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono ritrovate sul divano a discutere della Fiordelisi: “E’ il suo ruolo, quello di creare drama. Una persona del genera, fuori da qui è infrequentabile. Per mesi, h24. Soffrendone pure perché non riesce a reggere il peso del personaggio”.

Il papà di Antonella tagga Alfonso Signorini

Il fatto che gli “Spartani” si siano coalizzati contro Antonella Fiordelisi non è affatto piaciuto al papà di lei, Stefano, che in più di un’occasione si è esposto parlando di bullismo nei confronti della figlia. Nelle ultime ore, inoltre, è intervenuto su Instagram e ha condiviso alcune segnalazioni da parte dei telespettatori, secondo i quali ci sarebbe un clima di bullismo nei confronti della vippona, taggando Alfonso Signorini.