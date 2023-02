Il Grande Fratello Vip è sempre al centro di numerose discussioni, litigi e confessioni talvolta imbarazzanti. L’ultimo “scoop” riguarda la salute intima di Antonino Spinalbese e Matteo Diamante, che sembrano soffrire dello stesso problema.

Tutto è iniziato alcuni giorni fa quando Edoardo Donnamaria ha rivelato ad Antonella Fiordelisi alcuni dettagli sull’hairstylist: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pa**e perché le ha gonfissime. Parlo di Antonino, e lo sai! Si prende una roba per il testosterone, non so nemmeno bene cos’abbia”. Le parole del volto di Forum hanno sollevato un enorme vespaio di polemiche, e a quanto pare anche Matteo Diamante soffrirebbe di una patologia simile.

Antonino e Matteo soffrono della stessa patologia?

“Io non ce la faccio più, sto soffrendo”, ha detto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi durante alcune confidenze con Nikita Pelizon. Quest’ultima ha immediatamente capito a cosa si riferisse l’ex fidanzato, e gli ha chiesto se Spinalbese gli avesse parlato del suo problema. La risposta di Matteo è stata negativa, tanto che l’influencer triestina ha svelato il problema intimo di Antonino: “Eh sì, ha dovuto prendere una pillola, te l’ha detto? Aveva un eccesso di testosterone”. “No no, magari non voleva dirlo. Però anche io sto male”, ha risposto Diamante.

L’eccesso di testosterone non è assolutamente un problema da sottovalutare e può avere conseguenze sulla salute generale del corpo umano.