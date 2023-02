Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip è stato sempre caratterizzato da alti e bassi. Nelle ultime due settimane, però, la modella venezuelana e l’imprenditore veneto sembrano aver compiuto un passo decisivo propedeutico alla consacrazione della ship.

Paradossalmente, ad avvicinare nuovamente Oriana e Daniele, è stato l’ingresso dell’ex di quest’ultimo, Martina Nasoni. Dopo i primi giorni in cui tra l’ex tronista e la vincitrice del GF 16 sembravano andare d’amore e d’accordo, una furiosa litigata tra i due ha di fatto compromesso il loro rapporto, circostanza che ha fatto finire nuovamente Dal Moro tra le braccia della Marzoli.

Oriana e Daniele escono allo scoperto

I cosiddetti Oriele, i fan della ship, sperano che il legame tra Oriana e Daniele possa finalmente decollare e diventare qualcosa di importante. Se sotto le coperte i due vipponi si sono spesso trovati, come emerso in varie clip, si attendeva il bacio alla luce del sole. Nel giorno di San Valentino c’è stato qualche timido bacio, ma con il passare dei giorni la “reina” e il veneto sembrano non volersi più nascondere. Il video in basso, che risale a due giorni fa, mostra Daniele mettere spalle al muro Oriana e baciarla, mentre ieri ci sono stati altri scambi di tenerezze. Dopo un bacio a tavola, i due si sono ritagliato un momento tutto loro sui divanetti presenti vicini al tavolo da biliardo, e proprio lì non sono riusciti a trattenersi.

A questo punto, sembrerebbe proprio che le incomprensioni, le discussioni e le litigate che hanno caratterizzato in questi mesi il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro siano state completamente superate, con i due vipponi pronti a vivere la loro relazione.