George Ciupilan è uno dei pochi (se non l’unico) concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che si è distinto per l’educazione e per aver tenuto comportamenti esemplari durante i suoi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Nonostante la giovane età, il tiktoker ha mostrato una maturità che molti dei suoi coinquilini, più grandi di lui, possono solo sognarsi, e il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini è stato di una correttezza assoluta.

Nelle ultime ore, George Ciupilan si è affidato ai social per smascherare un ex coinquilino. Si tratta di Edoardo Tavassi, definito da Attilio Romita “capobanda” della fazione degli "Spartani".

George Ciupilan asfalta Edoardo Tavassi

“Se io decido di vivermi l’esperienza al Gf Vip a modo mio e con le mie regole, vengo visto da alcune persone come uno che si espone poco e che non ha voce. E invece la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo che sia giusto”, dice George in una Instagram story. “In questo caso, Ironizzare sul fatto che io sia ‘muto’, mi sembra veramente toccare quella punta dell’iceberg solo per far parlare. Chiaramente questo messaggio è riferito a Edoardo Tavassi, che secondo il mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma credo che la gente lo abbia già capito”.