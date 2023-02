Nella Casa del Grande Fratello Vip è stato un sabato sera carico di tensione. Liti e discussioni, anche piuttosto accese, l’hanno fatta da padrone, e Luca Onestini ha punzecchiato sia Matteo Diamante che Nikita Pelizon, accusando quest’ultima di prendere appunti e di segnarsi le cose più rilevanti che accadono nel loft di Cinecittà.

L’influencer triestina ha confidato di soffrire di una malattia neurologica degenerativa che le causerebbe problemi di memoria (non ha mai approfondito la questione). Per tale ragione, la psicologa del reality show condotto da Alfonso Signorini le ha consigliato di scriversi le cose per evitare di dimenticarle.

Luca Onestini accusa Nikita Pelizon

Ieri sera, mentre volavano letteralmente coltelli tra Matteo Diamante, Oriana Marzoli e Luca Onestini, quest’ultimo ha attaccato Nikita: “Capelli blu, dov’è il tuo maschio alfa? Ragazzi, sta scrivendo degli appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomandi, scrivili bene perché mi stai facendo brutte figure. Sei uguale al tuo ex, vi siete trovati. Ma non era anche il possessivo e maschilista che non ti permetteva di andare con nessuno?”.

Diamante su Onestini: "E' un cogl*one che istiga"

La Pelizon ha fatto presente al coinquilino di avere problemi con la memoria: “Lo sai già che prendo appunti. Mi sta rivolgendo la parola, wow! Prendo appunti perché ho poca memoria". Diamante, chiamato in causa da Onestini, è intervenuto: “L’ex uguale a te cosa? Nikita non scrivere niente, in questo gioco non si può. Questo è un cogl*one che ti istiga”. A quel punto, Nikita ha ribadito di avere problemi con la memoria: “Ma io glielo dico in Confessionale, non mi interessa niente. Io mi segno le cose che mi colpiscono, l’ho già detto”.