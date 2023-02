Nella Casa del Grande Fratello Vip la spaccatura tra il gruppo degli “Spartani” e quello dei “Persiani” è sempre più evidente. A capo delle rispettive fazioni ci sono Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, acerrime nemiche sin dai primi giorni di convivenza nel loft di Cinecittà.

La modella venezuelana e l’influencer campana si “odiano” a vicenda, tanto da accusarsi, offendersi e dirsene di tutti i colori appena ne hanno l’opportunità. La “bebé”, sprezzante di qualsiasi forma di regolamento (ieri ha mandato a quel paese un autore che le aveva chiesto di andare in Confessionale), si è resa protagonista dell’ennesimo episodio che ha fatto molto discutere sui social.

Oriana su Antonella: "Mi sembra scema"

“Pensa di essere divertente, ma sembra scena”, ha sussurrato Oriana all’orecchio di Daniele Dal Moro mentre Antonella cantava a squarciagola il brano Mi sei scoppiato dentro al cuore. “E’ scoppiato il microfono, mica il cuore”, ha commentato ironicamente un vippone fuori inquadratura.

Sul web sono in tanti quelli che iniziano a ribellarsi agli atteggiamenti discutibili della Marzoli: parla in spagnolo, indossa gli occhiali quando non dovrebbe, si copre il microfono per non farsi ascoltare, è maleducata e sboccata. Ma, almeno fino ad ora, Alfonso Signorini ha nicchiato sui comportamenti della “reina”, evitando di prendere provvedimenti. E forse, è arrivato il momento che lo faccia…