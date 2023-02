Il sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip regala sempre momenti ad altissimi contenuti trash. La violenta lite tra Matteo Diamante e Oriana Marzoli ha scatenato un vero e proprio terremoto e, a gettare ulteriore benzina sul fuoco, ci ha pensato Martina Nasoni che ha dato della “pu***na” alla modella venezuelana. In tutto questo caos, non poteva mancare Antonella Fiordelisi.

Donnamaria "cacciato" da Oriana Marzoli

Dopo aver parlato con la sua fidanzata, Edoardo Donnamaria è andato dal suo gruppo di “sodali” a dire che nelle litigate tutti avevano fatto una pessima figura: da Matteo e Luca Onestini, da Oriana e Martina. A quel punto la “reina” è sbottata: “Cosa? Ma tu hai capito che Martina mi ha detto che fuori da qui io faccio la pu***na?”. Il volto di Forum si è giustificato: “No, io questo non lo sapevo. Però anche te urlavi”. A quel punto, Oriana ha chiesto a Donnamaria di andarsene.

Antonella Fiordelisi contro gli "Spartani"

Dopo aver saputo che Edoardo era stato cacciato dalla Marzoli, Antonella Fiordelisi ha colto la palla al balzo per iniziare ad inveire contro il gruppo degli “Spartani”: "Questi sono veri amici? Ti hanno cacciato! Chi ti vuole bene non si comporta così”. Micol Incorvaia ha udito le parole dell’influencer campana e l’ha subito ripresa: “Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene?”.

Antonella svela cosa combina con Edoardo sotto le coperte

A quel punto, l’ex schermitrice ha concluso il catfight lasciandosi sfuggire cosa combina con Edoardo tutte le notti: “Amore mio i tuoi amici ci vogliono far litigare comunque e non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più (con il fidanzato, ndr) e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni”.