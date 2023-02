Il sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip regala sempre tantissime “emozioni”! La tensione tra le mura del loft di Cinecittà si taglia con il coltello, e Oriana Marzoli e Martina Nasoni sembrano proprio non sopportarsi.

Al termine della festa organizzata per il Carnevale, la modella venezuelana e l’ospite si sono scambiate diverse frecciatine che poi sono si sono presto trasformata in offese decisamente pesanti. Che Oriana e Martina non si sopportino non è di certo una novità. Le due sono in “guerra” per la “questione Daniele”: una è la nuova fiamma, l’altra è l’ex fiamma. Anche durante le ultime due puntate, la Marzoli e la Nasoni non hanno fatto altro che offendersi a vicenda e litigare, ma questa notte il livello di scontro si è innalzato ulteriormente.

Scambio di offese tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni

Dopo il consueto scambio di battute, la modella venezuelana si è rivolta alla vincitrice del GF 16 dicendole: “Ma figurati, non sei una pu***na, non riusciresti neanche a farlo, figurati”. “Ok, tu invece la fai pure troppo e anche fuori di qui”, ha replicato Martina. A quel punto Oriana non ci ha visto più e ha iniziato ad inveire contro la coinquilina, che a sua volta ha alzato la voce.