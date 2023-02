Da quando si è riavvicinato ad Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro passa gran parte del tempo in compagnia della venezuelana, “snobbando” i vecchi amici della Casa del Grande Fratello Vip.

Nikita a Daniele: "Ti sento distante"

Tra questi c’è Nikita Pelizon, la quale ha notato che il loro rapporto si è allentato e, con schiettezza e sincerità, spiega di avvertire un allontanamento da parte dell’imprenditore veneto. “Ti sento distante”, dice l’influencer triestina, sottolineando come Daniele non l’abbia minimamente confortata a seguito di una puntata, l’ultima, per lei particolarmente difficile.

L'astio di Daniele nei confronti di Antonella e Martina

Dal Moro spiega di non avvicinarsi più a lei per via delle sue amicizie con Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. L’ex tronista non stima nessuna delle due ragazze, ma in particolare è deluso dalla fidanzata di Edoardo Donnamaria che gli si è rivoltata contro a causa dell’astio che prova verso Oriana. Non appena Martina è entrata, l’influencer campana si è subito alleata con lei e l’ha spalleggiata. Non è mai andata da Daniele a chiedergli la sua versione e ha difeso a spada tratta una persona che conosce da poco a discapito di una con cui convive da mesi. Dal Moro è certo che alla base di tutto ci sia l’odio che Antonella prova per Oriana e per questo, agli occhi di Daniele, la Fiordelisi ha perso ogni credibilità. “Sei una persona che vale zero”, afferma duro rivolgendosi ad Antonella.

Nikita gli fa notare che anche lui è stato ostile negli ultimi tempi, e che si è chiuso anche con lei. A queste accuse, Daniele risponde dicendo di non aver voglia di affrontare discorsi legati al passato, e che al solo pensiero lo fanno stare male. In più, nonostante non sia offeso con Nikita, non apprezza il fatto che passi tutto il suo tempo con la Nasoni. La Pelizon si difende: anche lui trascorre le giornate in compagnia di inquilini che non stima. Pensava di avere un amico, ma ora è come se lo stesse perdendo: “Sei totalmente diverso”, dice la triestina. Daniele ribadisce il suo disprezzo nei confronti di Martina, andata lì solamente per infangarlo. Ma alla Pelizon non interessa, e quello che le importa è recuperare il rapporto con il veneto: “Mi stai mancando, ti voglio bene”, dice la vippona.