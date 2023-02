Oriana Marzoli si conferma la concorrente del Grande Fratello Vip maggiormente sopra le righe. La vulcanica modella venezuelana, risultata la preferita dal pubblico nell’ultimo televoto, si è resa protagonista dell’ennesimo atto di indisciplina, ormai una consuetudine per lei che infrange di continuo il regolamento del reality show senza che la produzione intervenga per porre un freno alla sua “eccessiva” esuberanza.

La “reina” ha letteralmente sbottato contro la regia. Il motivo? La semplice richiesta di recarsi in Confessionale, ovvero una delle poche regole che i vipponi sono chiamati a rispettare tra le mura del loft di Cinecittà.

Oriana Marzoli sbotta contro la regia del Gf Vip

Come riportano i colleghi di blogtivvù, Oriana si trovava in giardino con Daniele Dal Moro e Nicole Murgia, quando un autore le ha chiesto di andare in Confessionale. A quel punto, la Marzoli ha replicato stizzita: “Ma che rottura di cogl*oni! Ho fatto un Confessionale prima. Che rottura di cogl*oni!”. L’ennesima uscita infelice della concorrente ha lasciato a bocca aperta i due coinquilini che erano in sua compagnia. Dal canto nostro, ci auguriamo che Alfonso Signorini e il suo team prendano provvedimenti, questa volta seri, per porre un freno al reiterarsi dei comportamenti fuori luogo di Oriana Marzoli.