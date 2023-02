La tormentata relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è spessissimo argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello Vip.

I Donnalisi, questo pomeriggio, si ritrovano a parlare del loro rapporto insieme ad Andrea Maestrelli. “Non so più che cosa dirvi, e infatti non vi dico niente”, commenta l’ex calciatore, lamentando di non avere più alcuna intenzione di esprimersi sui loro costanti litigi per evitare di restare coinvolto in situazioni scomode. “Più che dirvi che per me dovete smussare degli angoli, se non ci riuscite vivete male e continuate a mettere in discussione la vostra storia, permettendo anche agli altri di farlo”.

La stima di Antonella per Sonia Bruganelli: verità o strategia?

I tre vipponi finiscono per commentare la dichiarata stima della Fiordelisi nei confronti di Sonia Bruganelli. “Con Sonia sei un po’ lecchina”, dice Andrea, mentre Antonella difendendosi spiega di avere sempre apprezzato le opinioni e i modi di fare dell’opinionista. “Non ti piaceva quando non stava dalla tua parte”, interviene Micol Incorvaia, trovando subito d’accordo Edoardo Donnamaria, che aggiunge: “Se una persona ti dà contro per te non esiste, prima non la stimavi”.

“Io l’ho sempre stimata come persona, non ho mai parlato male di lei”, ribatte infastidita l’influencer campana che, sentendosi presa di mira da tutti, si innervosisce e abbandona con stizza la conversazione: “In generale rilassatevi, ma come vi permettete? Che aria negativa, me ne vado”.

Clicca qui per il video.