Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 16 febbraio, Ivana Mrazova è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Luca Onestini. Chiamata in super led da Alfonso Signorini, la modella ceca, senza che gli altri vipponi la potessero ascoltare, ha raccontato il rapporto attuale con l’ex fidanzato, spiegando le vere ragioni che hanno portato alla rottura.

Il rapporto tra Ivana Mrazova e Luca Onestini

Il conduttore ha chiesto all’ospite perché al momento la sua situazione con l’ex tronista stia vivendo una fase di stallo, nonostante la complicità tra di loro sia evidente. Ivana ha spiegato che non vedeva Luca da più di otto mesi, quindi è entrata nella Casa senza particolari aspettative ma convinta di avere bisogno di più tempo: “Sono qui dentro da 10 giorni e, vedendo Luca, non avevo nessuna aspettativa. L'ho trovato così come me lo ricordavo e questo mi ricorda un po’ il nostro GF. Non so come evolverà questa cosa, ho bisogno di un po’ di tempo. La situazione ora è tranquilla”. Anche Onestini aveva spiegato come tra di loro ci fosse ancora il feeling di una volta, ma che aveva paura di fare nuovamente i conti con la sofferenza già provata: “Da una parte c'è il ritrovare quel feeling quasi unico che abbiamo sempre avuto, dall’altra la sofferenza di quando è finito tutto, la paura di rivivere quel dolore”, aveva raccontato il vippone.

I motivi della rottura tra Ivana e Luca

Stando a quando detto da Alfonso Signorini, uno dei motivi che ha portato alla rottura tra la Mrazova e Onestini è riconducibile al fatto che lui non le è stato vicino nel momento in cui suo padre è venuto a mancare durante la pandemia. Ivana ha raccontato che l’allora fidanzato l’ha prima aiutata ad affrontare un dolore profondissimo, ma poi alcune discussioni li hanno allontanati: “Non sapevo come gestire questo dolore. Lui all'inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate litigate inutili, io invece avevo bisogno di un supporto più psicologico, non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento. In questi quasi tre anni e mezzo, ogni volta che ci siamo allontanati abbiamo fatto un po’ fatica. Ho paura a lasciarmi andare di nuovo, ero innamorata, pensavo fosse l'uomo della mia vita”.

Onestini minaccia Ivana: "Ti faccio un mazzo così"

Al termine della puntata, la modella ha raccontato ad Onestini quello che aveva rivelato ad Alfonso Signorini. A quel punto, Luca ha reagito con rabbia, minacciando di querelare la Mrazova nel caso avesse dato notizie false su di lui: “Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel Confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se ha detto delle bugie, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi. Poi dopo piangi, perché io le bugie non le accetto. Ora vado a chiedere che mi facciano ascoltare parola per parola, e spero che non hai detto ca**ate, altrimenti ti faccio un mazzo così!”. “Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto”, ha replicato Ivana.