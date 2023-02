Matteo Diamante è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite ed ex fidanzato di Nikita Pelizon. “Non sono qui per rompere le balle, è il suo momento”, ha assicurato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi riferendosi all’influencer triestina. Tuttavia, Diamante ha palesato in più di un’occasione di nutrire ancora interesse nei confronti della sua ex, tanto che se ne occuperà anche Alfonso Signorini nel corso della puntata di questa sera, giovedì 16 febbraio.

Le confidenze di Matteo su Nikita

Durante una chiacchierata con Milena Miconi, Matteo si lascia andare ad alcune confidenze su Nikita: “Per lei sono stato sia un padre che un fidanzato”. Poi progegue: “Lei voleva fare la modella, voleva lavorare in televisione, ma la sua famiglia non l’ha mai appoggiata. A Milano faceva la barista e io l'ho portata via con me”.

Diamante spiega di essere stato per Nikita, anche per questo motivo, non solo un fidanzato ma anche un amico e perfino un padre. “Questo è il motivo per cui non ci potremmo mai fare del male. Lei mi ha cambiato tanto e mi ha insegnato cos’è l’amore, perché io non ci credevo”.

Matteo e Nikita sono stati insieme sette anni, hanno convissuto e hanno partecipato insieme a Ex on the beach, reality in onda su MTV. Le cause che hanno portato alla fine della loro relazione, però, non sono mai state rese note. I due ex fidanzati sono rimasti comunque in buoni rapporti e nella Casa del Gf Vip hanno l’occasione di riavvicinarsi. Un’opportunità che Matteo sembra non volersi lasciare scappare.