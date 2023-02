Potrebbe nascere una nuova ship nella Casa del Grande Fratello Vip. I due “indiziati” sono Martina Nasoni e Andrea Maestrelli, tra i quali, negli ultimi giorni, si è instaurata una certa complicità.

La vincitrice del Grande Fratello 16 e l’ex calciatore si piacciono, e la cosa è piuttosto evidente. Martina sembra aver definitivamente archiviato la questione relativa a Daniele Dal Moro, quest’ultimo ormai presissimo da Oriana Marzoli con la quale, secondo quanto rivelato da Antonella Fiordelisi, si sarebbe lasciato andare anche ad un rapporto di natura decisamente intima.

Andrea, invece, sembrava nutrire un certo interesse (ricambiato) nei confronti di Giaele De Donà, ma il fatto che l’imprenditrice sia sposata ha sempre rappresentato un freno per l’ex di Nicole Murgia.

Nelle ultime ore, l’avvicinamento tra la Nasoni e Maestrelli è evidente. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando, in occasione della sfida per il budget settimanale, i due inquilini del loft di Cinecittà si sono scambiati un appassionato bacio alla francese e, ovviamente, nessuno dei due ha lesinato nell’utilizzo della lingua. Entrambi hanno sembrato gradire, tanto che, nel corso del gioco MikadoKiss di qualche giorno dopo, Martina e Andrea si sono baciati nuovamente.

Il fatto che si trattasse di un gioco, però, non significa che tra i due non ci fosse un certo trasporto, anzi. Il bacio alla francese, in particolare, li ha visti molto coinvolti, tanto che se ne sono scambiati più di uno. I fan del reality show condotto da Alfonso Signorini la possibile ship tra Martina e Andrea piace un sacco, tanto che hanno coniato l'hashtag #marea, e non vedono l’ora di scoprire in che modo evolverà il loro rapporto.