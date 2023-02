Dopo averla “mollata” nel giorno di San Valentino e avergliene dette di tutti i colori, accusandola, tra l’altro, di essere “una ragazzina”, Edoardo Donnamaria, a distanza di nemmeno 24 ore, è tornato nuovamente tra le braccia di Antonella Fiordelisi.

La burrascosa relazione tra il volto di Forum e l’infuencer campana, che si lasciano e si prendono alla velocità della luce, si insultano e si accusano a vicenda per poi tornare insieme come nulla fosse accaduto, ha iniziato a stufare i telespettatori del Grande Fratello Vip. Il pubblico, infatti, si sente preso in giro dai Donnalisi, e adesso sono in tanti a sospettare che la loro storia d’amore, oltre che ad aver assunto connotazioni tossiche, sia forzata da fattori inerenti le dinamiche del gioco.

Nuovo confronto tra Edoardo e Antonella

Ieri c’è stato l’ennesimo faccia a faccia tra Antonella e Edoardo. Sebbene la situazione sembra essersi apparentemente risolta, i due continuano ad avere molte perplessità sul loro rapporto (e non sono i soli) e, amareggiati per le numerose incomprensioni, decidono di esporre nuovamente il loro punto di vista su quanto accaduto. La Fiordelisi ripensa con malinconia al momento in cui iniziavano a conoscersi e a frequentarsi: “Io vorrei far andare bene questa relazione”, dice amareggiata per l’evoluzione del rapporto con il fidanzato. Inoltre, Antonella continua a chiedersi perché Edoardo abbia cercato di rovinare la loro storia dando la colpa al suo rapporto con Antonino Spinalbese. “Io ti ho fatto vivere questa esperienza come volevi”, dice la vippona, sottolineando che, al contrario del fidanzato, non gli ha mai impedito di trascorrere del tempo con i suoi amici.

Edoardo e la rivelazione su Antonino

Sebbene comprenda il discorso dell’ex schermitrice, Donnamaria ribadisce di non tollerare il suo rapporto con l’hairstylist a causa di quanto accaduto molti mesi fa: “Fuori da qui, se vuoi stare con me, quella persona lì non la vedi più”. Poi, i toni di Edoardo si alzano: “Ti cambi in camera davanti a uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le p*lle perché le ha gonfie così!”. “Chi?”, chiede Antonella. “Antonino, ha un problema con il testosterone. Non so che ca**o c’ha!”, spiega Edoardo.

Ma, a quanto pare, il rapporto di Antonella con Spinalbese non sembra essere l’unico problema: “Ci sono dei lati del tuo carattere che non mi piacciono”, spiega lo speaker radiofonico. A quel punto, la Fiordelisi fa una domanda assolutamente lecita: “Il mio modo di fare perché ti ha attratto così tanto?”, chiede, non comprendendo il motivo per il quale Edoardo si sia avvicinato a lei nonostante non approvasse determinati suoi atteggiamenti. “Io sapevo che certi atteggiamenti non mi sarebbero piaciuti, ma mi sono innamorato”, risponde Donnamaria. Il suo risentimento, però, non sembra diminuire, e torna nuovamente a fare riferimento al fatto che la fidanzata trascorra troppo tempo con Antonino: “Non dovresti farlo. Questa cosa è una mancanza di rispetto”.