San Valentino amarissimo per Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista è stato “respinto con perdite” da Ivana Mrazova, sua ex fidanzata entrata come ospite nel loft di Cinecittà insieme a Martina Nasoni e Matteo Diamante.

Onestini non ha mai nascosto di provare ancora un sentimento fortissimo nei confronti della modella ceca. Il vippone si è più volte commosso quando ha dovuto parlare di Ivana, che considera tuttora la donna più importante della sua vita. La scorsa settimana, dopo aver assistito al bacio (per gioco) tra la Mrazova e Andrea Maestrelli, Onestini è andato letteralmente su tutte le furie, perché mai si sarebbe aspettato che la sua ex compisse un gesto simile (anche se per gioco) davanti ai suoi occhi.

Ivana, dal canto suo, è altrettanto legata a Luca ma, almeno per il momento, non sembra intenzionata a riaprire quel capitolo della sua vita legato alla storia d’amore con l’ex tronista.

Ivana Mrazova gela Luca Onestini

La scorsa notte, quella di San Valentino, Onestini ha chiesto alla Mrazova di dormire insieme a lui, ma la modella ceca ha rifiutato l’invito. Mentre chiacchieravano in camera da letto, Ivana si è addormentata. Quando però Luca le ha chiesto di restare a dormire lì con lui, lei gli ha detto di no ed ha preferito tornarsene nella suite dove alloggia insieme a Martina Nasoni e Matteo Diamante.