Nella Casa del Grande Fratello Vip, ennesimo colpo di scena nella burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo che il volto di Forum, nel giorno di San Valentino, aveva deciso di chiudere la storia d’amore con l’influencer campana, questa mattina l’ex schermitrice ha raccontato a Nikita Pelizon di un tentativo di riavvicinamento da parte di quello che fino a poche ore fa era il suo ex fidanzato.

Antonella: "Edoardo mi ha chiesto scusa"

“Edoardo mi ha chiesto scusa”, ha detto la Fiordelisi prima di raccontare le circostanze del loro ennesimo chiarimento. Mentre lei dormiva in piscina per non essere disturbata dai suoi compagni di stanza, Donnamaria l’avrebbe raggiunta per scusarsi dell’accaduto di poche ore prima. Stando al racconto di Antonella, Edoardo avrebbe confessato di stare male e di non riuscire a sopportare la sua mancanza.

Proprio mentre parla di lui, Donnamaria la interrompe e si avvicina alla Fiordelisi per darle un bacio che conferma il racconto del loro chiarimento. Nonostante ciò, Antonella sembra molto risentita per quanto accaduto tra loro proprio nel giorno di San valentino. “Non mi piace che ogni volta ci siano tutti questi tira e molla”, ha detto, stufa dei continui alti e bassi del loro rapporto e degli sbalzi d’umore di Edoardo. “Mi voglio far rispettare”, ha concluso la vippona.

Il crollo di Edoardo Donnamaria

Intanto, Edoardo vive un momento di sconforto. Ad accorgersene per prima è Nicole Murgia, che subito chiede all’amico le cause della sua tristezza. “Non è che ci parlo e mi passa tutto”, risponde, lasciano intendere che nonostante abbia trovato un punto d’incontro con Antonella la situazione continua a farlo stare male. “Sono stanco di tutto, di discutere con lei e di tutto il resto”, dice il volto di Forum.

“Fuori da qui tirerete una linea e lo capirai subito se le cose funzioneranno o meno, ma ora non puoi stare così”, dice Nicole Murgia che, nel tentativo di tirar su di morale Edoardo, lo invita a focalizzarsi su tutti gli aspetti positivi della sua permanenza nella Casa e della sua relazione con Antonella. “È così lei, in tutto e per tutto, cose belle e cose brutte. Lei è così e se ti sei innamorato di lei ti sei innamorato anche di questa roba che per quanto non ti piaccia, lei ce l’ha. Pensa a tutte le cose belle che condividete e cerca per un attimo di dare meno peso alle cose che ti danno fastidio”, conclude la Murgia.