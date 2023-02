Gli atteggiamenti di Nikita Pelizon continuano ad essere al centro delle discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. “A distanza di due mesi e mezzi continua a parlare di questa roba qua”, dice Luca Onestini mentre si trova in cortiletto con Giaele De Donà, Nicole Murgia e Ivana Mrazova. L’ex tronista sembra non riuscire più a tollerare il comportamento dell’influencer triestina la quale, come gli è stato riferito da Giaele, in cucina parlava ancora di lui, del loro rapporto e delle conseguenze del loro allontanamento con Milena Miconi.

Le critiche di Luca Onestini a Nikita Pelizon

Proprio quest’ultima raggiunge i compagni in cortiletto e spiega ai coinquilini l’oggetto della loro conversazione prendendo in parte le difese di Nikita. Dal suo racconto si evince che la Pelizon non stesse parlando male di Luca, ma soltanto della difficoltà di convivere con un gruppo di persone che – dopo quanto accaduto – si è schierato dalla parte di Onestini prendendo inevitabilmente le distanze da lei.

“Per lei è più facile pensare che sia colpa mia se non ha rapporto con gli altri piuttosto che farsi due domande su sé stessa”, ribatte Onestini, lamentandosi della tendenza di Nikita a farsi passare come vittima. Milena, al contrario della maggior parte dei presenti alla discussione, si mostra molto più comprensiva e, mettendosi nei panni della triestina, ammette che dover convivere con una persona per la quale si sono provati dei sentimenti possa non essere semplice.

Luca su Nikita: "Deve smetterla di parlare di me"

“Abbiamo trent’anni, ci si può innamorare dopo tre giorni?”, commenta Luca, convinto che Nikita stia esagerando. Anche Nicole Murgia espone i suoi dubbi sul comportamento della Pelizon. L’attrice sostiene che se la coinquilina si mostra sempre molto pacifica, serena e poco propensa alle discussioni, con Onestini il suo atteggiamento è stato totalmente opposto: “Ti mostri in un modo e poi fai il contrario”, commenta la Murgia. Luca Onestini sembra non poterne più di questa storia: “Basterebbe che questa persona smettesse di parlare di me”, conclude.