Il giorno di San Valentino sancisce l’ennesima – e forse definitiva – rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Neanche il gioco del “Mikado Kiss”, organizzato dal Grande Fratello per la festa degli innamorati, è bastato a riportare l’armonia tra il volto di Forum e l’influencer campana.

Dopo la lite scoppiata durante la puntata del Gf Vip di lunedì 13 febbraio, Edoardo ha deciso di avere un nuovo confronto con Antonella, pronto a prendere in maniera definitiva le distanze dalla fidanzata. I due si ritrovano in camera, e Donnamaria chiede all’ex schermitrice di spostare tutte le sue cose da un’altra parte. “Voglio evitare di avere a che fare con te”, tuona il vippone e, stanco delle mancanze di rispetto ricevute, aggiunge: “Sei una ragazzina”.

Amareggiata e sorpresa da quanto accaduto, la Fiordelisi dice: “Mi hai rovinato il San Valentino” e, incredula per la decisione del fidanzato, aggiunge “Ha trovato la scusa giusta per lasciarmi". Antonella si rimprovera di aver dato tutta sé stessa ad una persona che a quanto pare non lo meritava. “Sei un falso. Stavi con me solo perché siamo al Grande Fratello”, conclude, abbandonando definitivamente la conversazione.

“Ti chiedo di chiudere questa storia con rispetto”, dice Edoardo che, non accettando le tante scuse ricevute, invita Antonella ad utilizzare dei toni più pacati. Siamo dunque di fronte all’ennesima crisi di coppia dei Donnalisi. Riusciranno a ricomporre l’ennesima frattura nata nella loro relazione, o questa volta siamo davvero ai titoli di coda?