Nikita Pelizon è senza dubbio una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Che la si ami o la si odi, l’influencer triestina, sin dal suo ingresso nel loft di Cinecittà, è finita spesso al centro di tantissime dinamiche, in particolare quella del presunto flirt con Luca Onestini.

Dopo il due di picche rifilatole dall’ex tronista, i rapporti tra i due sono praticamente inesistenti. Ma, nonostante ciò, Nikita sembra avere grosse difficoltà a togliersi dalla testa il coinquilino, nonostante quest’ultimo le abbia palesato in più di un’occasione di non essere in alcun modo interessato a lei. Con il passare del tempo la Pelizon riuscirà a farsene una ragione a voltare definitivamente pagina.

Nel mentre, la scorsa settimana la vippona ha ritrovato il suo ex fidanzato Matteo Diamante, che è entrato nella Casa in qualità di ospite. I due si sono riavvicinati, e proprio l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha cercato di fornire tutto il suo sostegno a Nikita dopo i numerosi attacchi ricevuti dai coinquilini.

La rivelazione di Matteo Diamante su Nikita Pelizon

Inoltre, in queste ore Matteo ha rivelato un dettaglio sulla sua ex. Come riportano anche i colleghi di Blogtivvù e dagli utenti di Twittwer, Diamante avrebbe raccontato che Nikita soffre di una malattia neurologica degenerativa, della quale, però, la concorrente non ha mai parlato fino ad ora. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che nei prossimi anni l’influencer triestina potrebbe perdere gradualmente la memoria, e per tale ragione annoterebbe tutto per non dimenticare le cose.