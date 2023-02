San Valentino amaro per una delle coppie più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, infatti, hanno litigato anche nel giorno della Festa degli innamorati.

Edoardo sbotta contro Antonella

La gelosia del volto di Forum, in particolare quando si tratta del rapporto tra la fidanzata e Antonino Spinalbese, è ormai un fatto abbondantemente noto, e basta davvero poco per farlo spazientire. Proprio nel corso della puntata di ieri sera, Edoardo ha assistito ad una clip in cui Antonella e Antonino preparavano una torta insieme e, giocando in Confessionale, la Fiordelisi ha leccato la panna dal cucchiaio che le è stato porto proprio dall’ex di Belén Rodriguez. anto è bastato a far andare Donnamaria su tutte le furie: “Io senza telecamere non so cosa può fare, non mi fido”, dice il vippone parlando con Andrea Maestrelli, mentre si trova accanto ad Antonella, che ribatte: “Rispettami perché io lo faccio con te”. "Sì, sì vai a leccare i cucchiai", replica Donnamaria.

Secondo l’influencer campana, la reazione del fidanzato è stata eccessiva e fuori luogo: “Spero che tu ti possa ridimensionare a breve, io non ho fatto un cavolo e ti sto dimostrando tutti i giorni quanto ti amo”, dice Antonella con tono alterato. Ma i due continuano a battibeccare: “Era un confessionale simpatico”, dice la vippona, spiegando il contesto giocoso in cui si è verificata la vicenda. “Se vuoi un’altra persona cambia, trova una che ti sopporta”, tuona la Fiordelisi.

Poco dopo, anche Martina Nasoni si avvicina alla coppia per cercare di fare da pacere. “Lui vuole sempre mettere in risalto le cose che non gli stanno bene. Quando faccio una cosa carina non se ne accorge. Lui non mi apprezza, non mi ama per come sono”, dice Antonella sfogandosi con Martina. Poi, Edoardo lancia la stoccata finale: “No, ci sono tante cose di te che non sopporto e non sopporterò mai”.