L’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto saltare il banco dando vita ad un nuovo triangolo amoroso. Se la vincitrice del GF 16 è entrata con l’intenzione di recuperare il suo rapporto con Daniele Dal Moro, l’ex tronista, dopo solo due giorni dall’ingresso della sua ex, è finito nuovamente tra le braccia di Oriana Marzoli.

Il risultato sono state vere e proprie scintille tra i tre, ma tra scontri e litigate, l’imprenditore veneto sembra aver ceduto alle lusinghe della “reina” venezuelana, circostanza che ha scatenato la rabbia di Martina. “Io non credo che Oriana possa essere la ragazza che fa per lui”, dice la Nasoni in confessionale. “Io non sono sicuro del mio rapporto con Oriana, solo il tempo potrà darmi le risposte che cerco”, afferma invece Daniele.

Scontro infuocato tra Martina Nasoni, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

In virtù del complicatissimo carattere di Dal Moro, Martina dubita che fuori dalla Casa Oriana avrebbe insistito così tanto nel cercare di conquistarlo: “Non so se avresti impiegato tutto questo tempo dietro ad una persona in questo modo”, dice l’ex gieffina, scatenando l’ira della Marzoli che immediatamente la “azzanna” alla gola. La “bebè” accusa la coinquilina di essere tornata al Gf Vip perché esclusivamente in cerca di visibilità e non per un reale interesse nei confronti di Daniele, e anche quest’ultimo, nei giorni scorsi, sembra avere la stessa opinione al riguardo. I due si sono fortemente scontrati dopo che la Nasoni ha accusato Dal Moro di aver strumentalizzato il loro rapporto solo per provocare una reazione da parte di Oriana. “Io e Martina non siamo mai stati veramente insieme. A questo punto se c’è qualcuno che strumentalizza questa storia non sono certamente io”, ha detto Daniele dopo l’accesissimo scontro. “Io non mi lego ad una persona tanto per, ci sono stati alti e bassi, ed è vero che non stiamo insieme, però do comunque un’importanza. Non bisogna per forza dichiararsi fidanzati per volere bene ad una persona e considerarla importante”, ribatte Martina.

“Io sono contenta se lui si avvicina ad Oriana, ha tutto il diritto di scegliere con chi stare”, prosegue l’ospite, aggiungendo, però, di non aver mai visto Dal Moro pienamente convinto e coinvolto della sua nuova conoscenza con la Marzoli. I toni si infiammano e Daniele, molto dubbioso, continua ad insinuare che Martina abbia voluto sfruttare la loro storia passata a suo favore, facendo di tutto per metterlo in difficoltà. La Nasoni si difende, ma i due non riescono assolutamente a chiarire le loro incomprensioni. Il rapporto è definitivamente compromesso?