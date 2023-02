Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 13 febbraio, sono finiti al televoto per il preferito alcuni tra i concorrenti più forti, amati e discussi di questa edizione del reality show di Canale 5: Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese, tutti e quattro con un’importantissima e significativa base fandom (Oriele, Donnalisi, Nikiters e Gintonic).

Al termine della diretta, Alberto De Pisis ha commentato le nomination insieme all’ex di Belén Rodriguez e a Davide Donadei: “Questa è una nomination forte. Pensate, se vince Nikita manda in nomination Oriana, se vince Antonella manda Oriana e se vinci tu Antonino mandi Oriana”.

L’hairstylist ha svelato la sua strategia che ha come obiettivo quello di far scontrare la modella venezuelana e l’influencer triestina al televoto per l’eliminazione. Se Antonino risulterà il preferito manderà in nomination Nikita, conscio del fatto che molti altri vipponi voteranno per Oriana: “Se sarò il preferito farò il balletto. Se nominerò lei? Non so se nomino Oriana. Adesso devo usare anche io un po’ di… ragionano tutti e adesso lo faccio anche io. Perché pensate a quando sono andati per puro caso in nomination Oriana, Nikita e George. Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi…”. Quando, però, si è accorto che le telecamere erano puntate su di lui, Spinalbese ha smesso di parlare e si è “rifugiato” in giardino.