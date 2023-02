“Antonella, sei stata smascherata. Gianluca ha parlato”. Queste le urla che provengono dall’esterno della Casa del Grande Fratello Vip evidentemente indirizzate alla Fiordelisi.

Il “Gianluca” in questione è ovviamente l’ex fidanzato dell’influencer campana, il quale sarebbe dovuto entrare come ospite nel loft di Cinecittà prima che i familiari della vippona decidessero di denunciarlo per stalking, impedendone di fatto la partecipazione al reality show in onda su Canale 5.

“Non ci sarà nessun ingresso e confronto, non posso dare questa soddisfazione. C’è un esposto contro di me come stalker, che è una cosa imbarazzante”, aveva spiegato la scorsa settimana su Instagram Gianluca Benincasa. Durante il suo sfogo, l’ex di Antonella Fiordelisi ha raccontato di aver vissuto quella che è accaduto come una grandissima sconfitta per la tv. I suoi attacchi, però, non sono rivolti ad Alfonso Signorini e agli autori del reality, i quali, gli sono sempre venuti incontro. Bensì a Stefano Fiordelisi, papà della vippona, che “una mattina si è svegliato e ha deciso di dare dello stalker ad un altro individuo”.

"Antonella, Gianluca ha parlato": la reazione dell'influencer campana

Antonella viene informata delle urla da alcuni coinquilini, in particolare Edoardo Tavassi, che ripete il contenuto del messaggio indirizzato all'ex schermitrice: “Antonella, sei stata smascherata. Gianluca ha parlato. Gianluca è l’ex”, dice l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. “Grazie, ma datemi più informazioni per favore”. “Perché, che vuol dire?”, le chiede Tavassi. “Ma che ne so”, chiosa la Fiordelisi visibilmente turbata.

A questo punto viene da chiedersi se, nel corso della puntata di questa sera, Alfonso Signorini svelerà alla vippona tutto quello che è successo tra la sua famiglia e l’ex fidanzato.