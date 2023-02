Questa sera, lunedì 13 febbraio, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Si preannuncia una puntata infuocata: tante sorprese ed emozioni che Alfonso Signorini ha confezionato per i telespettatori del reality show di Canale 5.

Otto vipponi al televoto

Sono otto i concorrenti a rischio eliminazione: Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Secondo i sondaggi, l’influencer triestina e la “reina” venezuelana sono salve, mentre l’ex giornalista del Tg1 e il ristoratore pugliese sono quelli più a rischio.

Anche questa sera, al centro dell’attenzione ci sarà la burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Sabato sera, dopo il bacio tra il volto di Forum e Alberto De Pisis, c’è stata l’ennesima discussione tra i Donnalisi, con Antonella che si è infuriata insinuando che il fidanzato provasse interesse per Alberto. Alla fine la situazione è rientrata e i due si sono chiariti.

Il gesto shock di Oriana Marzoli

A finire nuovamente nella bufera anche Oriana Marzoli, che questa volta rischia seriamente un provvedimento disciplinare. Sabato sera la modella venezuelana ha sputato su una foto sulla quale c’era il volto di Antonino Spinalbese, se l’è passata sotto le scarpe e poi l’ha strappata in mille pezzi. Un gesto che ha ricordato quello di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon, con l’ormai ex vippona mandata al televoto flash e spedita fuori dalla Casa. Sarà adottato lo stesso metro di giudizio?

Scintille anche tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Durante la serata a tema baci, la modella ceca ha baciato Andrea Maestrelli, scatenando la reazione furiosa dell’ex tronista, che si è scagliato contro la sua ex fidanzata dicendole che mai si sarebbe aspettato un atteggiamento simile da parte sua. Ivana si è difesa sostenendo di non aver fatto nulla di male. Questa sera sicuramente ci sarà un confronto tra i due così come tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, che hanno avuto un’accesissima discussione.

Infine, le anticipazioni di questa sera prevedono anche alcune sorprese per Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato alle 21,40 su Canale 5.