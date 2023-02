Sono ormai diversi giorni che un dubbio logora Antonella Fiordelisi: Edoardo Donnamaria prova attrazione nei confronti di Alberto De Pisis? Nella Casa del Grande Fratello Vip, Il gioco dei baci di San Valentino, andato in scena nella serata di sabato, ha aumentato le incertezze dell’influencer campana.

I dubbi di Antonella Fiordelisi

Il volto di Forum, pensando di fare cosa gradita, ha espresso il desiderio di pescare la carta di Alberto, così da non essere accoppiato con una ragazza. Ciò ha contribuito a destare i sospetti di Antonella che, nervosa, lo supplica di essere sincero: “Se la percezione mia è quella giusta, dillo e basta”, sbotta l’ex schermitrice. Edoardo non può credere alle parole della fidanzata e, per non litigare, si rifugia in cortiletto dove si sfoga con Edoardo Tavassi e Micol Inccorvaia: “Antonella sta insinuando che mi piace Alberto”, dice tra l’incredulità generale. Donnamaria spiega di aver sperato di baciare l’amico soltanto per salvaguardare i soldi del budget, e che questa affermazione ha fatto infuriare la Fiordelisi. Micol prova a difendere l’influencer campana, sostenendo che magari ha avuto questa impressione e si è ingelosita. In fondo, non ci sarebbe nulla di male nell’essere innamorati di un uomo. “Ok che non c’è niente di male, ma non è”, urla Edoardo, visibilmente infastidito da certe affermazioni.

Il bacio tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis

Antonella raggiunge i coinqulini in cortiletto e chiede scusa al fidanzato. C’è stato un fraintendimento, pensava che Donnamaria volesse baciare Alberto, nonostante lei fosse rimasta in gioco. Edoardo accetta le scuse ma ci tiene a fare una precisazione: pur rispettando De Pisis, non ha piacere a sentire certe affermazioni. Dice di non essere attratto da lui e non si diverte a diversi difendere dalle insinuazioni di Antonella. Più tardi, il gioco prosegue e il destino beffardo assegna Alberto ad Edoardo i quali, visibilmente in imbarazzo, si scambiano un bacio. La Fiordelisi assiste alla scena pensierosa, ma presto viene tranquillizzata da Martina Nasoni e Sarah Altobello e i suoi dubbi si dissipano in breve tempo.