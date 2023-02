Sono sempre di meno i vipponi che riescono ad avere rapporti cordiali con Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche Attilio Romita, durante una chiacchierata con Sarah Altobello, ha fatto una confessione che se confermata avrebbe del clamoroso.

La rivelazione di Attilio Romita su Antonella Fiordelisi

L’ex anchorman del Tg1, infatti, ha rivelato che la Fiordelisi gli avrebbe detto che una volta usciti dalla Casa manderà a quel paese Edoardo Donnamaria. “Vedi poi, ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, perché Antonella a me ha detto ‘appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in c**o’. Loro stanno così, perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia. E litigano e fanno cose, quindi è proprio il contesto che li fa stare insieme”, ha raccontato Attilio.

Ieri sera, inoltre, dopo la furiosa litigata tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, quest’ultima si è sfogata proprio con Antonella Fiordelisi, la quale ha preso le difese dell’ospite: “Allora giocano in due qui è vero. Non è solo lei che gioca, mi dispiace, perché è anche una persona con cui vado d’accordo”.

Daniele Dal Moro "minaccia" Antonella Fiordelisi

L’ex tronista veneto ha ascoltato le parole della fidanzata di Donnamaria ed ha sbottato: “Ascolta Antonella, io te lo dico subito. Se devi dire di me che gioco ti conviene dirmelo adesso in faccia. Perché se per caso poi lo scopro in puntata mi incavolo. Io te lo dico subito e sono schietto. Me li hai già rotti un paio di volte e la terza io non te la concedo”.

In seguito, l’imprenditore veneto, durante uno sfogo in camera con Oriana Marzoli ha “minacciato” la Fiordelisi: “Antonella deve stare attenta, sì deve stare proprio attenta, attenta con me. Dovrebbe solo che baciare dove cammino”.