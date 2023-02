Luca Onestini, Nicole Murgia e Ivana Mrazova si ritrovano a chiacchierare in camera. L’argomento di discussione? Nikita Pelizon e quanto accaduto con l’influencer triestina durante la puntata del Grande Fratello Vip del 9 febbraio.

Ivana Mrazova su Nikita Pelizon: "Non mi piace"

La modella ceca ripercorre blocco dopo blocco, ma la Murgia è interessata maggiormente a comprendere il suo pensiero circa Nikita e il rapporto con Onestini. “Vuoi sapere cosa penso di Nikita? Non mi piace”, afferma Ivana, la quale racconta di non aver apprezzato alcuni comportamenti della vippona. Poco dopo il suo ingresso, infatti, la Pelizon le ha voluto rivolgere la parola e dirle di essere contenta di aver notato l’amore di Luca per lei. “Poteva evitare, è venuta da me con quel sorriso. Lo apprezzo, ma se sincero, e lei non è sincera”, sostiene la Mrazova.

Onestini, ovviamente, dà manforte alla sua ex fidanzata, ricordando la sua versione dei fatti: Nikita avrebbe mentito ed esasperato piccole attenzioni innocenti. L’ex tronista è sostenuto da Ivana, la quale comprende la fase iniziare del rapporto tra i due concorrenti, poiché se una ragazza prova un’attrazione e si ritrova accanto ad un ragazzo fisico e gentile come Onestini è facile infatuarsi. Per il resto, invece: “Non è possibile, una donna non fa mai così. Non può essere contenta di vedere l’ex della persona che le piace”, dice Ivana. Insomma, la Mrazova è completamente dalla parte di Luca. Ma quali sono le ragioni? Fiducia o amore incondizionato?