Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 9 gennaio, Ivana Mrazova ha preso posizione contro Nikita Pelizon a difesa del suo ex fidanzato Luca Onestini.

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip nella quale è stata mostrata l’ultima crisi dell’influencer triestina, scoppiata nuovamente in lacrime perché non riesce a togliersi dalla testa l’ex tronista. Quest’ultimo, però, grazie all’ingresso di Ivana nel loft di Cinecittà, è tornato ad avere una lue negli occhi mai vista in passato. “Sto provando un'emozione mai provata nella mia vita. Con lei è come se avessi un pezzo della mia famiglia dentro Casa. Vederla felice mi rende felice. Spero che questo momento duri”, ha detto Onestini in puntata.

Confronto in puntata tra Ivana, Luca e Nikita

Un altro filmato, invece, ha mostrato un atteggiamento poco cortese tenuto da Luca nei confronti di Nikita. Vedendola parlare con la Mrazova, poco dopo l’ingresso di quest’ultima nella Casa, le ha interrotte bruscamente e, rivolgendosi alla modella ceca, ha detto: “Non rispondere a questa che poi viene a chiederti delle informazioni, vuole sapere”. Una circostanza che ha molto ferito la Pelizon, scoppiata nuovamente in lacrime. “Non so più cosa pensare. Meno di così con lei non so cosa fare. Mi sembra che ci stia marciando, non ci parliamo da due mesi e faccio fatica a crederci. Se è vero che sta così mi dispiace ma ci credo poco”, ha affermato Onestini.

Ivana ha consigliato a Nikita di allontanarsi da Luca: “Sono un po' basita da questa situazione perché tra loro non è successo niente. Posso capire che sia presa da lui, ma Luca è stato chiaro. Voglio consigliare a Nikita di accettare il no, anche basta”. “Ho accettato il no, non gli rompo le scatole ma è una cosa mia. So che tra me e lui non potrà esserci niente”, ha replicato la Pelizon, la quale ritiene di non aver in alcun modo infastidito Onestini. Quest’ultimo, però, ritiene che la coinquilina stia usando questa vicenda per accumulare consensi: “Lo sa da due mesi. Questa tragedia che dura da tempo manco se avessimo avuto una storia d'amore è clamorosamente esagerata”.