Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’intesa tra Andrea Maestrelli e Giaele De Donà aumenta con il passare delle settimane. I due vipponi, nella giornata di ieri, si sono confrontati sul loro rapporto, e l’ex calciatore ha ammesso che tra di loro c’è un ottimo feeling e complicità, ma che, in ogni caso, non si permetterebbe mai di andare oltre per rispetto suo e del suo matrimonio.

Andrea Maestrelli gela Giaele De Donà

“Come tu hai l’amore, anch’io sto cercando il mio”, ha detto Andrea con l’intento di chiarire il suo punto di vista. Giaele ha ascoltato la riflessione del suo coinquilino, ma ha ammesso di vedere dell’incoerenza nel suo ragionamento rispetto al suo modo di comportarsi. Maestrelli, invece, nel suo rapporto con la De Donà, sostiene di comportarsi con molta lucidità e fermezza, e invita la vippona a fare lo stesso.

L'opinione di Nicole Murgia

Poco dopo, Andrea decide di riunirsi con alcuni coinquilini per commentare il confronto con Giaele. L’ex calciatore ha ribadito di trovarsi in una situazione scomoda e di non voler accettare le provocazioni della De Donà. La sua ex fiamma, Nicole Murgia, che ascolta con attenzione lo sfogo di Maestrelli, si complimenta con lui e gli conferma che sta gestendo al meglio la situazione: “Sono d’accordo che tu ti poni il problema, sai da ammirare, vuole dire che dai valore alle persone”, commenta l’attrice romana.