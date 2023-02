Nuova bufera su un concorrente del Grande Fratello Vip. Questa volta, a far discutere, sono le affermazioni di Oriana Marzoli su alcune sue coinquiline: parole che potrebbero costarle addirittura l’estromissione dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli, la frase da brividi su Martina e Antonella

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 febbraio, la modella venezuelana si è lasciata sfuggire un commento che potrebbe costarle carissimo. Durante il GF Vip Radio, condotto da Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi, sono intervenuti anche Martina Nasoni, “ospite” del loft di Cinecittà, e Daniele Dal Moro. Ed è stato proprio in quel momento che Oriana, mentre guardava lo show sullo schermo, si è lasciata sfuggire un “Vorrei ammazzarle”, riferito alla vincitrice del Grande Fratello 16 e all’influencer campana, quest’ultima da sempre sua acerrima nemica.

I telespettatori chiedono la squalifica

Inutile dire che le parole della “reina” hanno sollevato un enorme polverone. Su Twitter, in particolare, si è scatenata una vera e propria ribellione nei confronti della concorrente latino-americana, volta a chiedere provvedimenti esemplari nei suoi confronti. “Oriana dice su Antonella e Martina di ‘volerle ammazzare’. Anche questa frase gravissima la vogliamo nascondere o prendete provvedimenti? Basta protezione davanti a parole inqualificabili come queste”, ha scritto un utente. Qualcuno ha tirato in ballo anche l’episodio della squalifica di Ginevra Lamborghini: “Oriana che dice ‘voglio ammazzarle’ rivolto ad Antonella e Martina non è peggio di quello che ha detto Ginevra?”.

Insomma, le parole di Oriana Marzoli non sono affatto piaciute ai fan del reality di Canale 5 e, questa volta, chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti nei suoi. La “bebe” è stata sin dall’inizio di questa edizione del Gf Vip una concorrente sempre molto al di sopra delle righe, ma è davvero possibile tollerare un’affermazione simile? E’ lecito dire “Vorrei ammazzarle” nei confronti di due coinquiline senza che la produzione intervenga?