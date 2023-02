Almeno per il momento, nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembra essere arrivato ai titoli di coda. Dopo le ultime discussioni, la modella venezuelana ha deciso di allontanarsi dal coinquilino: “Meglio così, sto meglio con me stessa. Mi stavo dimenticando chi ero io”, dice confidandosi con Sarah Altobello.

Oriana spiega perché si è lanciata su Antonino

“Quanto ti interessi a qualcuno ti annulli e vivi in funzione delle sue attenzioni”, commenta Sarah che, avendo osservato il comportamento di Oriana, ha notato la sua tendenza a concentrare tutte le sue attenzioni sulla persona al centro del suo interesse. “Ero sempre una continua lotta per fargli cambiare idea”, spiega la “reina”, che adesso dice di sentirsi meglio, più leggera e spensierata. La Altobello chiede all’amica per quale motivo si sia lanciata su Antonino Spinalbese nonostante l’immediata attrazione per Daniele. “Mi ero appena lasciata”, risponde Oriana, che spiega di essersi sentita troppo sotto pressione dalle richieste di Dal Moro di fare le cose sul serio, soprattutto dopo la fine di una relazione così importante: “Voleva una cosa più seria e io non me la sentivo”. Ma nel tempo le cose sono cambiate, e i sentimenti della Marzoli sono cresciuti: “Non mi aspettavo di sentire quello che ho sentito”, confessa.

Le parole di Martina Nasoni

In seguito, Oriana si confida anche con Nicole Murgia dopo le dichiarazioni di Martina Nasoni durante l’ultima puntata di GF Vip Radio. L’ex di Daniele Dal Moro ha lasciato intendere che nutre ancora interesse e affetto nei confronti dell’imprenditore veneto, e pare abbia voglia di avere un possibile riavvicinamento nei suoi confronti: “Qui dentro non accadrà, ma fuori non si sa”, aveva detto l’ospite. Un’affermazione che ha molto colpito la modella venezuelana, che si è mostrata delusa e arrabbiata. Tuttavia, Nicole prende le difese di Daniele: “Non è stato lui a dirlo, ma lei”, dice l’attrice riferendosi alle parole di Martina. La Marzoli si mostra infastidita dal fatto che la sua amica prenda le parti di Dal Moro, e dice che avrebbe preferito che l’ex tronista rispondesse a quella dichiarazione esprimendosi con chiarezza per spiegare la sua posizione.

“Hanno sicuramente avuto un rapporto speciale”, afferma Ivana Mrazova, che ha assistito allo sfogo di Oriana. “Lei è una persona speciale per lui”, commenta l’ex di Luca Onestini.

La Marzoli continua a mostrarsi molto rammaricata, e sostiene che al momento non vuole più sentire parlare di Daniele. Inoltre, sostiene che non accetterebbe un suo possibile riavvicinamento.