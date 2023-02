Pomeriggio di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip. Matteo Diamante, notando un certo distacco tra Oriana Marzoli e la sua ex fidanzata, Nikita Pelizon, prova ad approfondire il discorso con la modella venezuelana per conoscere il suo punto di vista, e per scoprire i motivi che l’hanno portata a non stringere alcun rapporto con l’influencer triestina.

La “reina” spiega all’ospite di non provare alcuna antipatia nei confronti di Nikita, ma dice non don aver mai avuto alcun interesse ad instaurare un dialogo con lei per una serie di ragioni. Dispiaciuto, Matteo cerca di far cambiare idea alla vippona, e la invita a scambiare quattro chiacchiere con la Pelizon per conoscerla meglio, in quanto pensa che potrebbero essere molto compatibili: “Ha una bella storia lei”.

Matteo Diamante parla della storia con Nikita Pelizon

A proposito di Nikita, Diamante approfitta del momento per raccontare quanto vissuto in passato con la sua ex fidanzata. “Io per le sono stato amico, amante, fidanzato e papà”, racconta. Poi dice che, nonostante la bellissima storia vissuta insieme, ha deciso di lasciarla in quanto, a causa del lavoro, sentiva di non riusciva a dare il massimo nella relazione. “Non è mai finita”, aggiunge Matteo, e spiega che ad averli allontanati definitivamente è stato solo l’arrivo di un ragazzo che ha dato molte più attenzioni a Nikita. “Da quel momento non ci siamo più sentiti”, conclude Diamante.