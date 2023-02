Nella puntata del Grande Fratello Vip del 6 febbraio ha fatto il suo ingresso nella Casa Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. Oltre alla modella di origini ceche, a varcare la soglia della porta rossa anche altre due ex fiamme di altrettanti vipponi: Martina Nasoni e Matteo Diamante, rispettivamente ex di Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

La storia con Luca Onestini

La Mrazova è alla sua seconda esperienza al reality di Canale 5. Infatti, vi ha partecipato come concorrente nell’edizione 2017, durante la quale ha conosciuto Onestini, con il quale ha avuto una relazione durata circa quattro anni e mezzo. All’epoca, l’ex tronista era ancora fidanzato con Soleil Sorge, oggi sua acerrima nemica, con la quale si è poi lasciato durante il percorso nel reality. Da quel momento in poi, l’avvicinamento tra Luca e Ivana è stato repentino, fino a sbocciare in una vera e propria storia d’amore. La rottura è avvenuta nel 2021, quando si sono lasciati ufficialmente, senza, però, mai rinnegare i bei momenti vissuti insieme e definendosi, l’uno per l’altra, la storia d’amore più importante della loro vita.

Con l’ingresso della Mrazova nel loft di Cinecittà, in molti si chiedono se possa nuovamente scoccare la scintilla con Onestini. Quest’ultimo, alla vista dell’ex fidanzata sulla passerella, si è molto emozionato ed ha trattenuto a stento le lacrime. Luca le ha subito chiesto se fosse fidanzata, ma pare che lei abbia risposto di no. Non ci resta che attendere per scoprire se, nel corso della permanenza della modella nella Casa del Gf Vip, lei e Onestini torneranno ad essere una coppia.

Il retroscena su Ivana Mrazova

Nel frattempo, nelle ultime ore è emerso un retroscena che se confermato avrebbe del clamoroso. A svelarlo è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianiera Marzano, la quale, in una Instagram story, ha condiviso una segnalazione di una sua seguace relativa proprio ad Ivana Mrazova. “Luca Onestini ha detto a tutti che Ivana ha un problemino con il bere, ne vogliamo parlare? Lei, ridendo, ha dato il 5 ad Oriana Marzoli dicendo che solo ieri si era bevuta una bottiglia e mezzo, e ha vomitato fuori dalla Casa del Gf Vip. E infatti era ubriaca, ce ne voleva un’altra…”.

E’ bene specificare che non siamo assolutamente in grado di stabilire se quanto sostenuto dalla follower di Deianira Marzano corrisponda o meno al vero. Ad oggi, infatti, non esiste alcun riscontro in merito alla segnalazione fatta all’esperta di gossip.