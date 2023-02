Oriana Marzoli is on fire! Lunedì 6 gennaio, al termine della puntata del Grande Fratello Vip, la concorrente venezuelana e Daniele Dal Moro hanno litigato pesantemente. La “reina” si è chiusa in camera con Luca Onestini e si è lasciata andare ad uno sfogo memorabile, durante il quale ha iniziato ad urlare e ad attaccare in spagnolo l’imprenditore veneto. Tra un insulto e l’altro, Oriana ha anche rivelato quanto guadagnerebbe Daniele per la sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Oriana Marzoli svela quanto guadagnerebbe Daniele Dal Moro

Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagne e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8 mila euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello str***o. Ma poi 8 mila euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini? Quello è uno s***zo. Non mi può trattare così, io non gli ho fatto nulla. I dubbi e i suoi pensieri sai dove se li deve mettere?”.

L’ingresso nella Casa di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro, ha decisamente sparigliato le carte in tavola. Per Oriana si è trattato a tutti gli effetti di una doccia gelata, soprattutto in considerazione delle parole dell’imprenditore veneto che, alla vista della sua ex, si è illuminato e ne ha parlato in termini decisamente lusinghieri. Al termine della puntata, la venezuelana ha litigato con Daniele, per poi sfogarsi con Luca Onestini: “Questa indecisione, io mi metto nei suoi panni, questo st*onzo. Devo sentire che dice a Nicole che si è stufato, che non vuole trovarsi più in questa situazione. Io ti ho messo in questa situazione? Ma vaf*anc*lo. Vaf*anc*lo lui, i suoi pensieri, i suoi dubbi”.