Prima mattinata per gli ospiti del Grande Fratello Vip. Martina Nasoni e Matteo Diamante si sono ritrovati nel loft a loro riservato, separati dai concorrenti, e hanno parlato delle sensazioni provate durante la puntata di ieri sera, quando hanno incontrato i rispettivi ex.

Confidenze tra Matteo Diamante e Martina Nasoni

“Mi ha detto delle cose carine che non mi aveva mai detto”, afferma Martina, ricordando il momento in cui ha ascoltato le parole di Daniele Dal Moro. I due ospiti, poi, riflettono sull’opportunità di partecipare al Gf Vip, rimarcando quando sia importante riappacificarsi con i propri ex. “Se non fosse stata per questa situazione io non avrei mai fatto pace con Nikita, siamo troppo orgogliosi tutti e due”, spiega Matteo, che racconta la fine della sua storia e le motivazioni che l’hanno spinto a partecipare come ospite. La Casa del Grande Fratello Vip costituisce senza dubbio una vetrina, ma la sua motivazione è spinta a voler stare accanto alla Pelizon. “E’ un bene per te, hai fatto pace con l’amore della tua vita”, sottolinea ancora una volta la Nasoni.

Matteo Diamante svela un retroscena sulla storia con Nikita

“A ottobre ho scoperto che lei mi aveva chiesto di andare a convivere con lei, non mi era mai arrivato quell’ultimo messaggio”, confessa Diamante, il quale spiega che non voleva parlare con la sua ex, bloccando il suo numero. In questo modo, soltanto grazie al confronto in puntata, ha scoperto degli ultimi messaggi di Nikita.

Poi riprende la parola Martina: “Quando ho fatto la sorpresa a Daniele, c’erano cose che ci dicevamo con gli occhi, ed è una cosa che accade solo con un ex”. Alla conversazione si aggiunge anche Ivana Mrazova che, però, preferisce non parlare della sua storia con Luca Onestini. La modella ceca chiede più dettagli sulla storia tra Nikita e Matteo. Quest’ultimo spiega che hanno riprovato diverse volte a tornare insieme, ma non riuscivano più ad incastrarsi. “Eravate ancora innamorati?”, chiede Ivana. Diamante ammette che tra lui e la Pelizon non finirà mai. “Sono dell’idea che se una persona l’hai amata e ti è piaciuta, una parte di te resterà sempre attaccata a quella persona”, sostiene Martina. Ma Matteo spiega che la storia con l’influencer triestina è stata travolta da vari problemi, compresi quelli legati alla convivenza. Tutto ciò ha portato alla fine della relazione.