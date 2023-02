Quella di ieri è stata una serata ricca di emozioni per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il sonno tarda ad arrivare, e l’ingresso in Casa di Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante ha letteralmente stravolto gli equilibri interni al loft di Cinecittà.

Nikita Pelizon e Luca Onestini restano in veranda mentre osservano le animate discussioni che si verificano davanti ai loro occhi. In sottofondo si sente Matteo Diamante che parla con qualche inquilino nella speranza di risultare un ospite gradito. Un’affermazione che porta Onestini alla risata, sottolineando all’influencer triestina che non è poi così gradito, almeno per quello che lo riguarda, e soprattutto dopo la litigata avvenuta durante la diretta.

L'insolita conversazione tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

“Da quant’è che non vi vedevate?”, chiede Onestini alla Pelizon. Nikita spiega che ormai era trascorso un anno dall’ultima volta che aveva incontrato il suo ex. Poi, lei chiede a lui come sta e lui fa lo stesso. Quando la vippona ammette di sentirsi frastornata, la curiosità di Luca si accende improvvisamente. L’ex tronista le chiede cosa abbia potuto sconvolgere il suo animo, e l’influencer confessa che gli eventi della puntata sono stati molto emozionanti, ma realtà è che sperava di vedere i suoi genitori. “Dopo l’aereo credevo fosse una cosa possibile e, invece, non è ancora possibile”, confessa Nikita.

Onestini mette in guardia Nikita su Matteo Diamante

“Invece quando hai visto lui (Matteo Diamante, ndr) sei stata felice?”, chiede Onestini. “Ero sbalordita e sentire quello che ha detto mi ha reso felice”. “Ci hai creduto?”, chiede ancora Luca. “Cerco sempre di credere alle persone”, risponde Nikita. Tuttavia, la Pelizon spiega che avrebbe voluto che questo percorso fosse interamente suo, senza alcun riferimento o coinvolgimento del suo passato: “Questo mi ha un po’ scombussolato”. Onestini cerca, però, di guardare anche l’altra faccia della medaglia, spiegandole che, dopotutto, la presenza di Matteo Diamante in Casa per un paio di settimane non renderà meno proprio il percorso per Nikita. Luca, però, riserva anche qualche critica al nuovo arrivato: “Lui voleva venire qui”, sostiene. “Sono contento che lui sia qui, è una cosa divertente. Mi ha conosciuto quando avevo 21 anni e adesso ne ho 28”, spiega la Pelizon. “Ridi, ridici insieme, ma non deve mettersi in mezzo alle tue cose, il percorso è tuo. Prenditi il positivo, come dici tu”.

Chissà, magari questa conversazione potrebbe finalmente sancire una tregua tra Luca Onestini e Nikita Pelizon.