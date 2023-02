Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 6 febbraio, è andato in scena il triangolo tra Nikita Pelizon, Matteo Diamante e Luca Onestini. Alfonso Signorini li ha convocati tutti e tre in giardino, e di lì è iniziato un duro confronto tra l’ex dell’influencer triestina e il vippone in merito ad un tweet di Diamante contro Onestini. “Chi parla dietro o fa cattiverie a una ragazza, è e sempre rimarrà un piccolo uomo. Cresci”, questo le parole utilizzate da Matteo in un post su Twitter.

Volano stracci tra Matteo Diamante e Luca Onestini

“Il mio non era un insulto ma un invito. Lui non è un ragazzino, non è un cretino, anzi tu sei molto intelligente. Sei anche simpatico e cazzaro come me, ma ci sono cose che mi hanno dato fastidio. Nei reality è tutto amplificato, ma gli errori si fanno in due. Lei è tutto tranne una persona cattiva. Non mi sono piaciuti certi filmati e non mi è piaciuto tutto quello che hai fatto. Hai allungato le mani”, ha spiegato Matteo Diamante. Non si è fatta attendere la replica di Luca Onestini: “Io non ho mai allungato le mani, ma cosa dici? Io vengo accusato di cose che non ho fatto e allora mi difendo, abbi pazienza. Per me, quel tweet rappresenta solo il tentativo di Matteo di esporsi e venire al Grande Fratello. E ci è riuscito. Per me, il signore in questione può dire quello che vuole. Avevamo il dubbio che fosse un pirla, adesso abbiamo la certezza”.

Poi, gli animi si sono surriscaldati, e Matteo Diamante ha insultato Luca Onestini: “Con gli occhiali vedo meglio la faccia di cacca che c’hai”. “Uè Alfonso, questo ha fatto il suo ed è meglio che se ne vada a casa. Questo insulta, stratega, faccia di cacca, continua a insultare, forse è meglio che io vada”, ha detto l'ex tronista.

Più che di un confronto, si è trattato di una vera e propria “rissa”, e di certo le scintille non sono finite qui. Matteo Diamante, infatti, è entrato come ospite nella Casa più spiata d’Italia, e state pur certi che tra lui e Luca Onestini continueranno a volare stracci.