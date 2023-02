Il party giapponese dello scorso sabato ha riacceso l’interesse di Nikita Pelizon nei confronti di Luca Onestini. L’influence triestina, infatti, dopo aver baciato l’ex tronista, ammette di aver riflettuto nuovamente sia sul precedente legame con il coinquilino, ma anche su come sarebbe potuta andare la loro frequentazione.

Nikita Pelizon pensa ancora a Luca Onestini

“Onestini lo volevo baciare da quando l’ho visto la prima volta”, ammette Nikita, che poi aggiunge: “Il risultato è stato devastante”. Nonostante questo, però, dice di voler mantenere le distanze da lui perché sa per certo che non potrebbe esserci alcun futuro. “C’era attrazione tra voi due. Forse ti sei arresa un po’ troppo in fretta”, conclude Alfonso Signorini, che l’ha invita a riflettere sul da farsi.

Il confronto tra Nikita Pelizon e Ivana Mrazova

Nel frattempo, nella puntata del Grande Fratello Vip del 6 febbraio, ha fatto il suo ingresso nella Casa Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. Al termine della diretta, la modella di origini ceche e Nikita Pelizon hanno avuto un confronto sereno e si sono scambiate le rispettive opinioni. “Credo che lui sia ancora innamorato di te”, dice l’influencer triestina, che ha intravisto negli occhi di Onestini una luce particolare. “Questo non lo so”, risponde Ivana che, però, non nega il forte sentimento che l’ha legata all’ex tronista. Confessa che addirittura sognava di sposarlo ma, in ogni caso, non è approdata al Gf Vip con l’intento di riconquistarlo.

“Ho letto nei suoi occhi un desiderio”, continua Nikita ripensando al momento in cui, la scorsa settimana, Luca Onestini ha ricevuto la lettera di Ivana Mrazova. La Pelizon sta ancora male per il coinquilino, questo è evidente, però, a prescindere da tutto, spera che i due ex fidanzati possano chiarirsi. Ivana dice di voler dire la sua in merito al rapporto tra la Pelizon e Onestini, ma ci sarà tempo e modo.