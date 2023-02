E’ tempo di nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha deciso di stravolgere completamente gli equilibri interni e le dinamiche amorose spedendo nel loft di Cinecittà tre ex vecchie fiamme di altrettanti concorrenti: Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) e Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini).

In particolare, l’ingresso della vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello nip ha fatto letteralmente infuriare Oriana Marzoli. Eppure, la diretta era iniziata con il piede giusto per la modella venezuelana. Chiamata in Confessionale da Signorini per fare un punto sul rapporto con l’ex tronista veneto, la “bebe” ha confessato: “Sono molto presa, non me lo aspettavo. Quando sto con lui mi sento me stessa, cosa che non capitava con Antonino”, ha detto la sudamericana. Poco dopo, però, è arrivata una doccia gelata.

L'ingresso di Martina Nasoni

Il Grande Fratello, infatti, proprio sul più bello, ha deciso di far entrare nella Casa in qualità di “ospite” Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro: “Non credo che Daniele sia innamorato di Oriana. Tra loro vedo attrazione fisica, ma conosco Daniele e non credo che lei sia il suo tipo”, ha raccontato la vincitrice del Gf. Poi, Alfonso Signorini ha convocato in giardino proprio Dal Moro, il cui sguardo si è illuminato alla vista dell’ex fidanzata: “Le ho sempre voluto molto bene. Probabilmente è arrivata in un momento della mia vita in cui non ero pronto a un certo tipo di rapporto. Per la fine del nostro legame ho sempre avuto un po’ di rammarico, avrei voluto essere una persona migliore per lei”.

Oriana Marzoli va su tutte le furie

A quel punto, il “perfido” Alfonso Signorini ha chiesto ad Oriana Marzoli di unirsi a Daniele e Martina. Un invito preso malissimo dalla venezuelana, che ha immediatamente fiutato il “trappolone” sbottando con una parolaccia in diretta televisiva: “Sempre la solita m*rda!”. Poi, una volta in giardino ha aggiunto: “Non so perché mi avete chiamato. Non mi va di stare qui a sentire queste cose tra loro. Non ce la faccio più. Prima Ginevra, ora Martina. Ma dai basta!”.

Una volta terminato l’incontro con Martina Nasoni, Daniele Dal Moro ha provato in tutti i modi di chiarire con Oriana. Tentativo vano, visto che l’ex tronista, con le sue parole, ha lasciato intendere di tenere in maggiore considerazione la sua ex rispetto alla Marzoli, circostanza che ha profondamente ferito la vippona sudamericana.