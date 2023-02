La burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, nella giornata di ieri, si sono resi protagonisti di un’accesissima discussione sfociata in spintoni e mani addosso, circostanza che ha causato l’indignazione dei telespettatori. Tantissimi i commenti di condanna sui social per la scena tutt’altro che piacevole a cui i fan del reality di Canale 5 hanno dovuto assistere. Gli internauti stanno chiedendo a gran voce che Alfonso Signorini e il tuo team prendano provvedimenti per arginare quella che, a dire degli utenti di Twitter, si sta trasformando sempre di più in “una relazione malsana”.

Il gesto di Edoardo Donnamaria

Nel frattempo, dopo l’ennesima litigata, Edoardo Donnamaria ha compiuto un gesto con l’obiettivo di deporre l’ascia di guerra con la sua fidanzata. Mentre Antonella Fiordelisi era impegnata in una partita a scacchi con Davide Donadei, il volto di Forum si è seduto al suo fianco per farle una sorpresa. “Dammi la mano”, ha detto Edoardo, che poi ha infilato un anello di fidanzamento artigianale al dito dell’influencer campana. Ma Antonella non è parsa apprezzare particolarmente il gesto di Donnamaria: “Non credo che l’abbia fatto tu. Penso che tu l’abbia staccato dagli allestimenti per il party giapponese di sabato. Comunque, grazie”. La Fiordelisi ha mostrato una certa freddezza e indifferenza, perché evidentemente ancora arrabbiata per l’ennesima discussione con il fidanzato.