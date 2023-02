Gianluca Benincasa non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad impedire l’ingresso dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è stata la mossa del papà di lei, Stefano, e del suo team di legali.

“Ragazzi, è stato un forte stress per me quello che è successo. Mi hanno denunciato sulla base del nulla, ed hanno addirittura fatto un ordine disposto dal giudice. E' la prima volta che mi accade una cosa del genere. Per me è stato uno shock”, ha scritto Benincasa sui social, annunciando, di fatto, che non varcherà la soglia della porta rossa. Gianluca è stato poi costretto a lasciare l’albergo in cui si stava sottoponendo alla quarantena prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà.

La richiesta folle di Stefano Fiordelisi

Ma il papà di Antonella Fiordelisi, evidentemente ancora non soddisfatto a pieno, è tornato prepotentemente sulla scena avanzando nei confronti di Alfonso Signorini una richiesta palesemente folle, e da molti giudicata megalomane, tuonando “Chiudi il programma!”. Ecco, nel dettaglio, le parole che ha condiviso in una delle sue Instagram stories riportate da The Pipol Gossip: “Antonella non merita di essere trattata cosi da questi ignoranti che stanno in casa! Dobbiamo intervenire su queste parole pesanti o dobbiamo vedere lo schifo? Se dobbiamo vedere ancora questo schifo contro una ragazza di 24 anni, consiglio: Signorini, chiudi il programma che fai più bella figura!”.

Dopo aver di fatto impedito l’ingresso nella Casa dell’ex fidanzato della figlia, Stefano Fiordelisi chiede al conduttore del reality di Canale 5 di chiudere i battenti. Va detto che Alfonso non ha affatto gradito l’intromissione del papà dell’influencer campana in merito alla questione dell’approdo nel loft di Cinecittà di Gianluca Benincasa, ed è ipotizzabile che, nel corso della puntata di questa sera, il direttore di Chi farà chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tre giorni. E siamo abbastanza certi che replicherà alle affermazioni di Stefano Fiordelisi.