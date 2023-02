Antonino Spinalbese è giunto al limite della sopportazione? Dopo quattro mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, l’hairstylist sembra ormai essere stanco, ed ha manifestato l’esigenza di uscire dal loft di Cinecittà e tornare dalla figlia Luna Marì.

Non è di certo la prima volta che il concorrente fa emergere la sua volontà di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini, ma fino ad ora ha deciso di proseguire la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni, però, la sua insofferenza è evidente, e ha deciso di sfogarsi con l’amica Giaele De Donà.

Giaele De Donà perde la pazienza

Ma quest’ultima, dopo l’ennesima uscita di Antonino, ha perso la pazienza e non è riuscita a trattenersi. Giaele si è sentita in dovere di fargli una “ramanzina” perché stufa del punto di vista del coinquilino: “A me questi discorsi fanno davvero cadere le braccia. Dici che non vedi l’ora di andare a casa, ma amo… sono quattro mesi che dici questa cosa, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. Ogni tanto Antonino fa di quei discorsi… arrivato a due mesi dalla fine uno inizia a ragionare anche di strategia”.

Cosa deciderà dunque di fare Antonino Spinalbese? Ricordiamo che, se decidesse di interrompere la sua avventura al Gf Vip per tornare dai suoi affetti, dovrebbe necessariamente pagare una penale, così come accaduto in passato per altri vipponi. Si è trattato solo dell’ennesimo sfogo o questa volta è davvero intenzionato ad abbandonare per sempre la Casa? Oppure, come sottolineato da Giaele De Donà, si tratta di una strategia?