La coppia composta da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, sembra ormai essersi consolidata, anche se a mancare non sono di certo le preoccupazioni per il futuro lontano una volta usciti dal loft di Cinecittà.

Le paure di Edoardo Tavassi sulla relazione con Micol Incorvaia

Ieri, in tarda serata, al termine del party a tema giapponese, Tavassi si è ritrovato a scambiare due chiacchiere con alcuni suoi coinquilini, e finisce per parlare proprio del rapporto con la Incorvaia. Essendo molto preso dalla sorella di Clizia, Edoardo dice che, una volta terminata l’esperienza al Gf Vip, vorrebbe organizzare un vero e proprio primo appuntamento, così da poter ricominciare questa conoscenza nel contesto in cui affronteranno la loro vita reale. “Speriamo che sia così fuori”, si augura Tavassi. Nonostante ciò, però, il fratello di Guendalina ammette di essere un po’ spaventato per ciò che sarà, in quanto ha paura che, una volta fuori dalla Casa, la loro quotidianità possa ostacolarli e inevitabilmente allontanarli.

A credere molto negli Incorvassi è Luca Onestini: “Per come siete, può solo andare meglio”, dice l’ex tronista. “Siete già diventati il punto di riferimento l’uno per l’altra. Vi siete scelti. Io sono un vostro fan”. D’accordo con Onestini anche Nicole Murgia, la quale pensa che la storia tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi proseguirà: “Avete proprio bisogno di stare insieme”.

Sebbene del futuro non si possa avere certezze, tra Micol e Edoardo è nato un legame fortissimo che continua a consolidarsi giorno dopo giorno.