Sabato sera movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, le rivali storiche di questa edizione del reality show di Canale 5, mentre tutti i concorrenti erano in salotto ad organizzare il party a tema baci e dediche d’amore, si sono nuovamente scontrate.

Ieri sera, i vipponi hanno organizzato la festa a tema giapponese. Le donne della Casa avevano il compito di “dare ordini” agli uomini. Di qui si è scatenata una discussione tra l’influencer campana e la modella venezuelana. Tra gli obblighi, anche alcuni che, secondo Oriana, avrebbero trovato Antonella in disaccordo per via della sua gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Volano stracci tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

“Io pensavo che non volessi giocare, ho detto non ti farà piacere”, ha provocato la Marzoli. “Le ho viste le cose che avete scritto, vanno bene. Ovvio che il mio ragazzo non lo fa, tesoro, ti pensi che si bacia con tutte voi? Lo so che tu godi”, la replica della Fiordelisi, che poi ha offeso la coinquilina: “È scema questa”. “Tu sei scema, pensi che ti stiamo invitando quando in realtà sei fuori dal gioco, non giochi mai”, ha ribattuto la Marzoli. “Ma non ti agitare, ti rendi conto quanto sei invidiosa? Schiatta di meno, per favore” ha proseguito Antonella. “Ma chi ti invidia? Non mi piace il tuo ragazzo, mi sta simpatico. Gli voglio bene”, ha risposto Oriana.

La discussione tra le due è proseguita in camera da letto: “Sei l'unica che litiga con tutta la casa, fatti due domande”, ha detto la venezuelana. “Che persona, mamma mia. Ogni tanto pensi a quello che dici?”, la replica dell’ex schermitrice. “Fatti due domande. Fai sempre le stesse cose, non rovinare la serata”. In seguito, quando Antonella Fiordelisi ha lasciato la stanza, Oriana Marzoli si è sfogata con le coinquiline: “Se non lanciasse frecciatine, per me potrebbe giocare. Deve sempre rovinare i momenti carini. Non abbiamo pensato a lei perché sappiamo che lei non vuole baciare nessuno. Lei ha iniziato”.