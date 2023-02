L’ingresso di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, nella Casa del Grande Fratello Vip, è definitivamente saltato. Il mental coach ha interrotto la quarantena in hotel perché raggiunto da un esposto che gli impedirebbe di avvicinarsi all’influencer campana.

Questa notte, attraverso il suo account Instagram, Benincasa si è sfogato raccontando la sua verità, e mostrando video e immagini che potrebbero dimostrare un importante legame tra lui e Antonella.

Le rivelazioni di Gianluca Benincasa

Ecco cosa ha rivelato Gianluca Benincasa in un’intervista a Fanpage: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa. Da quello che ho capito, l’esposto è stato presentato già da qualche giorno. Loro (si riferisce ai genitori di Antonella Fiordelisi, ndr) sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare: ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori.

Da quello che ho capito, dalla produzione sarebbero furiosi. Mi hanno chiesto se ci fosse stato qualche episodio in passato che giustificasse l’esposto nei miei confronti e, quando ho specificato che non c’è, mi hanno consigliato di rivolgermi a un buon avvocato perché non è giusto quello che mi stanno facendo. Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello”.