Nella Casa del Grande Fratello Vip, in occasione del consueto appuntamento del giovedì sera con il GF Game Night, non sono passate inosservate alcune affermazioni che Antonella Fiordelisi ha rivolto nei confronti di Oriana Marzoli.

Le due, come ormai è ben noto, sono acerrime nemiche, e non perdono occasione per stuzzicarsi a vicenda e lanciarsi frecciatine velenose. L’influencer campana, nell’ambito del “Quiz muto”, ha dovuto pagare penitenza confessando in ginocchio davanti alla modella venezuelana di aver “copiato la sua coda” (il riferimento è all’acconciatura dei capelli), circostanza che in passato ha causato più di un battibecco tra le due “regine” della Casa.

Antonella Fiordesi e le frecciatine a Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi, nonostante si trattasse solo di un gioco, ha colto la palla al balzo per esplodere più di una “fucilata” nei confronti di Oriana Marzoli, rendendosi protagonista di commenti tutt’altro che carini in merito alla statura della coinquilina. “Nemmeno con i tacchi è alta quanto me. Anche se io sono in ginocchio lei è più alta. Anzi, no. Forse per la prima volta è più alta di me perché io sono in ginocchio”. Queste le bordate della Fiordelisi alle quali, però, la Marzoli non ha reagito, incassando il colpo senza battere ciglio.

Sui social in molti si sono scagliati contro Antonella, sottolineando di quanto sia “perfida” e di come, nonostante si trattasse di un gioco, ha colto l’occasione per attaccare Oriana. “Oriana è una santa, al suo posto non l’avrei tollerata”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Io una querela la farei, altroché…”. “Miss sensibilità con menzione speciale al rispetto e all’altruismo”, il commento di un altro internauta. Ma c’è anche chi ha preso le difese della Fiordelisi: “Oriana ha detto molto di peggio e non lo riportate”.

Insomma, Antonella e Oriana “amiche mai”.